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محليات

وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء بينهم سيدة ومسعف وجريحان أحدهما مسعف في الغارة على بلدة زبدين قضاء النبطية

2026-06-05 | 16:14
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وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء بينهم سيدة ومسعف وجريحان أحدهما مسعف في الغارة على بلدة زبدين قضاء النبطية
وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء بينهم سيدة ومسعف وجريحان أحدهما مسعف في الغارة على بلدة زبدين قضاء النبطية
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وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء بينهم سيدة ومسعف وجريحان أحدهما مسعف في الغارة على بلدة زبدين قضاء النبطية

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