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الرئيس عون: الاعتداء هو انتهاك صارخ للسيادة و يأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن
2026-06-06 | 04:35
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الرئيس عون: الاعتداء هو انتهاك صارخ للسيادة و يأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن
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