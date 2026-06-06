عن استهداف العسكريين على طريق الخردلي.. بيان للحزب

أفادت معلومات "الجديد" بأن المسنَّين زاهي خليل فتوني ونزيره محمد حمادي توجها صباح الأربعاء 4 حزيران إلى بلدة الصوانة قضاء مرجعيون على متن سيارة مرسيدس سوداء من طراز "ميني غواصة"، قبل أن ينقطع الاتصال بهما قرابة الساعة السادسة صباحًا. ومنذ ذلك الحين، لم تتوافر أي معلومات حول مكان وجودهما أو مصيرهما، فيما تتواصل الجهود لمعرفة ملابسات اختفائهما.
حل الفريق اللبناني المشارك في "مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في شنجن الصينية، في المركز الثاني عالميا عن فئة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بعد سلسلة تصفيات المسابقة التي شملت 131 فريقا من 100 دولة و220 ألف مشارك و2000 جامعة ومؤسسة تعليمية.