عن استهداف العسكريين على طريق الخردلي.. بيان للحزب

إن الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذه ضدّ سيارة عسكرية تابعة لجيشنا الوطني، واستشهاد ضابطين وجندي، جريمة موصوفة مقصودة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها ضدّ شعبنا اللبناني، خصوصًا في الجنوب والبقاع ، وهي نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبها وتنازلاتها المجانية، وآخرها استسلامها الكامل لشروط العدو في ، مما شجعه على استباحة دماء شعبنا وجيشنا.