رئيس الحكومة نواف سلام: استهداف الجيش اللبناني من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين

أفادت معلومات "الجديد" بأن المسنَّين زاهي خليل فتوني ونزيره محمد حمادي توجها صباح الأربعاء 4 حزيران إلى بلدة الصوانة قضاء مرجعيون على متن سيارة مرسيدس سوداء من طراز "ميني غواصة"، قبل أن ينقطع الاتصال بهما قرابة الساعة السادسة صباحًا. ومنذ ذلك الحين، لم تتوافر أي معلومات حول مكان وجودهما أو مصيرهما، فيما تتواصل الجهود لمعرفة ملابسات اختفائهما.