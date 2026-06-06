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محليات

رئيس الحكومة نواف سلام: استهداف الجيش اللبناني من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين

2026-06-06 | 08:40
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رئيس الحكومة نواف سلام: استهداف الجيش اللبناني من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين
رئيس الحكومة نواف سلام: استهداف الجيش اللبناني من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين
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رئيس الحكومة نواف سلام: استهداف الجيش اللبناني من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان وكل اللبنانيين

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