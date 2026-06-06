بالفيديو - الجديد مع TOD تعلن الرابحين بـ4 رحلات إلى أنطاليا

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أفادت صحيفة المدن، أنه "بعد عاصفة التصريحات التي أطلقها كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، انقسمت الرئاسات على بعضها البعض، وازداد التباعد بين الرئاستين الأولى والثانية، كما غاب التواصل بين حزب الله والرئاسة الأولى، وبات من الصعب العودة بالعلاقة إلى الوراء في ظل وجود خيارين لا يلتقيان عند نقطة وسط.
قال مصدر عسكري لبناني لصحيفة الشرق الأوسط، أن "اغتيال ضابطين وجندي يشكّل استهدافاً مباشراً للجيش اللبناني، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ اعتداءات تطول المؤسسة العسكرية اللبنانية بشكل متعمد ومباشر، إلى جانب استهداف قوات اليونيفيل في الجنوب".