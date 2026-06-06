بالفيديو - الجديد مع TOD تعلن الرابحين بـ4 رحلات إلى أنطاليا

أفادت صحيفة المدن، أنه "بعد عاصفة التصريحات التي أطلقها كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، انقسمت الرئاسات على بعضها البعض، وازداد التباعد بين الرئاستين الأولى والثانية، كما غاب التواصل بين حزب الله والرئاسة الأولى، وبات من الصعب العودة بالعلاقة إلى الوراء في ظل وجود خيارين لا يلتقيان عند نقطة وسط.

