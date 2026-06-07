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ترامب: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولدينا نقطتان عالقتان ولا أعتقد أنهما كبيرتان
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
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مراسل الجديد: قصف مدفعي يستهدف المنطقة الواقعة بين سحمر ومشغرة لأول مرة منذ تحرير عام 2000
2026-06-07 | 07:31
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مراسل الجديد: قصف مدفعي يستهدف المنطقة الواقعة بين سحمر ومشغرة لأول مرة منذ تحرير عام 2000
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