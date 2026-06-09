مراسل الجديد: مسيّرة تستهدف سيارة في بلدة الشرقية بقضاء النبطية

الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن

الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن