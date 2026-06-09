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محليات

الحجار: قوى الأمن حصنٌ للأمن والدولة

2026-06-09 | 06:21
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الحجار: قوى الأمن حصنٌ للأمن والدولة
الحجار: قوى الأمن حصنٌ للأمن والدولة

في ذكرى تأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر "اكس":
في عيدها الـ165، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي شكّلت، في أصعب الظروف والأزمات كما في مراحل الاستقرار، حصنا للأمن وركنا أساسيا من أركان الدولة.
لقد أثبت ضباطها وعناصرها، من خلال التزامهم وتضحياتهم، أنهم على قدر المسؤولية في حفظ الأمن والنظام، وحماية المواطنين، ومواكبة التحديات الوطنية بكل كفاءة وإخلاص.
كل الشكر والتقدير لقيادة قوى الأمن الداخلي وضباطها وعناصرها على ما يبذلونه من جهود استثنائية في سبيل أمن لبنان واستقراره.
كل عام وقوى الأمن الداخلي بخير، وكل عام ولبنان أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.

وكان قد زار الوزير الحجار، صباح اليوم، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث التقى المدير العام اللواء رائد عبدالله وأعضاء مجلس القيادة.

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الرئيس عون: سحب سلاح حزب الله يحتاج إلى مقاربة شاملة
08:36

الرئيس عون: سحب سلاح حزب الله يحتاج إلى مقاربة شاملة

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون امام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والاوروبي ان: "لبنان يتطلع دائما الى دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، لاسيما منها دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي خصوصا ان ما يفترض ان يقدمه الاتحاد يجب ان يوازي ما يشكله لبنان بالنسبة الى الدول الأوروبية وما قام به ولا يزال من مساهمات في وقف هجرة النازحين السوريين الى هذه الدول منذ بداية الاحداث في سوريا العام 2011".

وأضاف: "المساهمة الجماعية باشراف الاتحاد الأوروبي ستكون اكثر فعالية خصوصاً اذا ما توزعت اهتمامات الدول على المجالات المختلفة التي يحتاج اليها لبنان"

وأشار الرئيس عون الى أن: "انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطته وانهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة"

وختم: " من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله" بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد."

08:36

الرئيس عون: سحب سلاح حزب الله يحتاج إلى مقاربة شاملة

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون امام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والاوروبي ان: "لبنان يتطلع دائما الى دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، لاسيما منها دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي خصوصا ان ما يفترض ان يقدمه الاتحاد يجب ان يوازي ما يشكله لبنان بالنسبة الى الدول الأوروبية وما قام به ولا يزال من مساهمات في وقف هجرة النازحين السوريين الى هذه الدول منذ بداية الاحداث في سوريا العام 2011".

وأضاف: "المساهمة الجماعية باشراف الاتحاد الأوروبي ستكون اكثر فعالية خصوصاً اذا ما توزعت اهتمامات الدول على المجالات المختلفة التي يحتاج اليها لبنان"

وأشار الرئيس عون الى أن: "انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطته وانهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة"

وختم: " من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله" بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد."

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