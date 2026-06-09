الحجار: قوى الأمن حصنٌ للأمن والدولة

في ذكرى تأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر "اكس":

في عيدها الـ165، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي شكّلت، في أصعب الظروف والأزمات كما في مراحل الاستقرار، حصنا للأمن وركنا أساسيا من أركان الدولة.

لقد أثبت ضباطها وعناصرها، من خلال التزامهم وتضحياتهم، أنهم على قدر المسؤولية في حفظ الأمن والنظام، وحماية المواطنين، ومواكبة التحديات الوطنية بكل كفاءة وإخلاص.

كل الشكر والتقدير لقيادة قوى الأمن الداخلي وضباطها وعناصرها على ما يبذلونه من جهود استثنائية في سبيل أمن لبنان واستقراره.

كل عام وقوى الأمن الداخلي بخير، وكل عام ولبنان أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.



وكان قد زار الوزير الحجار، صباح اليوم، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث التقى المدير العام اللواء رائد عبدالله وأعضاء مجلس القيادة.

