"وطن الإنسان": لا خلاص إلاّ بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى السعودية

عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة أفرام وحضور الأعضاء، وبعد التداول في المستجدّات،صدر البيان التالي:



أوّلاً: يؤكّد المجتمعون أن المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لم تعد تحتمل ازدواجيّة في القرار أو تعدّداً في المرجعيّات، وأن لا خيار أمام اللبنانيين سوى الالتفاف حول الدولة اللبنانيّة باعتبارها المظلّة الجامعة والوحيدة القادرة على حماية المصلحة الوطنيّة.

ويشدّدون على أن جميع القوى السياسيّة، وفي مقدّمها ، مدعوّة أكثر من أي وقت مضى إلى وضع قرار السلم والحرب في عهدة الدولة، لأنّ الاستمرار في النهج القائم لا يؤدّي إلاّ إلى تعميق الانقسام الداخلّي وزيادة المخاطر التي تهدّد البلاد، في وقت تنصبّ الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة لتأمين انسحاب من القرى والمناطق التي سيطرت عليها، والعمل على إنقاذ ما تبقّى من الجنوب وإطلاق مسار إعادة إعماره وتعافي أهله.