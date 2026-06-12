معلومات الجديد: عودة التواصلِ بين مستشاري الرئيسين عون وبري النائب علي حسن خليل والعميد اندريه رحال وآخر لقاء بينهما عُقد خلال عشاء في منزل مسؤول أمني

معلومات الجديد: لم يحدث أي لقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام والنائب حسين الحاج حسن علماً أن أخر لقاء جمع بينهما كان في كانون الثاني عند استقبال وفد من أهالي الأسرى