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محليات

معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة

2026-06-12 | 13:19
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معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة
معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة
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معلومات الجديد: أنهى الأمير يزيد بن فرحان زيارته وغادر بيروت بعد لقاءات إيجابية عقدها مع الرؤساء الثلاثة ونجاحه في اعادة وصل العلاقة لاسيما بين بعبدا وعين التينة بعد انقطاعها في الفترة الأخيرة

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