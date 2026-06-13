الوكالة الوطنية: استشهاد مختار بلدة الريحان اثر غارة استهدفت البلدة قضاء جزين

وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ "الجديد": حزب الله لا يمانع في تأمين أمن إسرائيل من خلال سحب مسلحيه من جنوب الليطاني وهو يرى نفسه منتصرًا على المجموعات اللبنانية الأخرى