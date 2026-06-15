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الجيش اللبناني: نشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة
الجيش اللبناني: نشدد على توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة
الجيش اللبناني: لضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية
الجيش اللبناني: لضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية
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محليات

🚨 مسيّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء بيروت ومحيطها

2026-06-15 | 04:40
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🚨 مسيّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء بيروت ومحيطها
🚨 مسيّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء بيروت ومحيطها
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🚨 مسيّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء بيروت ومحيطها

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