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ترامب: نتوقع وقفاً كاملاً للنار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان و"حزب الله" وإسرائيل
2026-06-18 | 14:20
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ترامب: نتوقع وقفاً كاملاً للنار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان و"حزب الله" وإسرائيل
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