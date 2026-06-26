مصادر مطلعة على المفاوضات للجديد: الوفد اللبناني قدم طروحات تحمل رؤيته للمناطق النموذجية التي تتركز في المناطق المحتلة

مصدر دبلوماسي لمراسل الجديد بواشنطن: لبنان يسعى إلى الحصول على التزام بجدول زمني واضح لاستكمال الانسحابات الإسرائيلية في المقابل تصر إسرائيل على أن أي انسحابات ستعتمد على الظروف الأمنية على الأرض