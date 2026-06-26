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مصادر مطلعة على المفاوضات للجديد: الوفد اللبناني قدم طروحات تحمل رؤيته للمناطق النموذجية التي تتركز في المناطق المحتلة
2026-06-26 | 09:35
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مصادر مطلعة على المفاوضات للجديد: الوفد اللبناني قدم طروحات تحمل رؤيته للمناطق النموذجية التي تتركز في المناطق المحتلة
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مصادر مطلعة على المفاوضات للجديد: الوفد اللبناني قدم طروحات تحمل رؤيته للمناطق النموذجية التي تتركز في المناطق المحتلة
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