السفارة اللبنانية في واشنطن: ينص الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان الانسحاب الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومي