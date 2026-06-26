السفارة اللبنانية في واشنطن: يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه وضمان وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين المواطنين النازحين من العودة إلى ديارهم