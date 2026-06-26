بعد توقيع إتفاق الإطار.. أول تعليق من الرئيس عون

كما شكر عون الدول الشقيقة والصديقة التي واكبت المفاوضات، مؤكداً أنها دعمت مواقف الدولة اللبنانية
وأبدت حرصها على استقلال لبنان
وسلامه وازدهاره، ومثمناً في الوقت نفسه جهود الفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن
وبيروت.
واعتبر أن اتفاق الإطار الموقّع اليوم
يشكل الخطوة الأولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على كامل أراضيه، مؤكداً أن الهدف هو عودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة وبيوتهم، في ظل دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها.
كما وجّه الرئيس اللبناني تحية إلى المواطنين الذين صمدوا خلال الحرب وتحملوا ظروف العدوان والتهجير، مؤكداً مواصلة العمل حتى إنجاز هذا المسار بالكامل، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية، معتبراً أن ذلك يشكل عهداً والتزاماً تجاه اللبنانيين