الجديد تكشف تفاصيل البند المتعلق بانتشار الجيش اللبناني و الانسحاب الإسرائيلي

حصلت الجديد على أبرز ما جاء في نص اتفاق الإطار الذي تم توقيعه مساء بين واسرئايل في الخارجية الأميركية









- البند المتعلق بانتشار و الانسحاب الإسرائيلي

يؤكد البلدان عزمهما على حل هذه ، بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة ودعم من الأميركية



تلتزم حكومة وحكومة بعملية متبادلة ومتسلسلة، وفق شروط واضحة، بحيث يستعيد الجيش اللبناني سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي ، رهنًا بالتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها، مما يتيح لقوات الدفاع (IDF) إعادة انتشارها تدريجيًا خارج الأراضي اللبنانية.



وسيتم تفصيل مكونات هذه العملية في ملحق أمني يُعدّ بدعم كامل من الولايات المتحدة، ويكمّل هذا الإطار. وسيحدد الإطار التدابير المطلوبة، والترتيبات الأمنية، وآليات التحقق اللازمة لدفع هذه العملية قدمًا. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذا الإطار أن يمهد الطريق لإقامة علاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، وأن يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية.