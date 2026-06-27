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2026-06-27 | 09:00
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نعيم قاسم: اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة هذا الاتفاق منعدم الوجود بل يجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية
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نعيم قاسم: اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة هذا الاتفاق منعدم الوجود بل يجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية
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