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محليات

نعيم قاسم: ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء

2026-06-27 | 09:01
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نعيم قاسم: ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء
نعيم قاسم: ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء
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نعيم قاسم: ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء

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