"انتصار لمشروع الدولة".. نائب يعلق على الاتفاق بين لبنان وإسرائيل

كتب النائب ميشال معوض على حسابه على اكس:



مهما صعّد من حملات التخوين والوعيد والشتائم، تبقى الحقيقة واضحة: الاتفاق الإطار بين وإسرائيل يشكّل نقطة تحوّل تاريخية وانتصاراً لمشروع الدولة، لأنه يفتح مساراً يحرّر لبنان تدريجياً من الاحتلال الذي استجلبه حزب إسناداً للنظام الإيراني، ويقطع الطريق على المحاولات المتكررة لفرض وصاية إيرانية على سيادتنا وقرارنا الوطني

كل الشكر لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي تمسّك بمعادلة ثابتة: «لا أحد يفاوض باسم إلا الدولة اللبنانية».



والشكر أيضاً لدولة الرئيس نواف سلام على صموده في وجه كل الضغوط.



وتحية خاصة للوفد اللبناني المفاوض، ولا سيما السفيرين سيمون كرم وندى حمادة معوض، على ما تحلّيا به من جرأة، ومهنية عالية، ووطنية راسخة في إدارة هذه المفاوضات.



كما أتوجّه بالشكر إلى دول الخليج التي وفّرت الغطاء لهذا المسار، لا سيما في بيانها الأخير، وإلى الأميركية التي لعبت دوراً أساسياً في إطلاقه ومواكبته، بما أتاح توقيع الاتفاق الإطار، ويفتح الباب أمام إخراج لبنان من دوامة الحروب والاحتلالات والوصايات، ويمهّد لسلام مستدام بين البلدين، ويعزّز جهود الدولة لاستعادة سيادتها الكاملة على أرضها وقرارها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بمؤسساتها الشرعية، وإعادة إطلاق إقتصادنا، واستعادة حقنا في تقرير مصيرنا. 🇱🇧🇱🇧🇱🇧