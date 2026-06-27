الخارجية السعودية: نرفض الاعتداءات الإيرانية على البحرين باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت مع نتنياهو الجيش بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت مع نتنياهو الجيش بالاستعداد للبقاء طويلا في جنوب لبنان