قائد الجيش في بريطانيا.. وتنسيق لدعم المؤسسة العسكرية

كما التقى مستشار Jonathan Powell، وعضو مجلس اللوردات - لشؤون الدفاع Lord Vernon Coaker، وعضو - لشؤون وشمال أفريقيا Hamish Falconer . خلال هذه اللقاءات، جرى عرض التحديات التي يواجهها الجيش في سياق مهمات حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود، إلى جانب مناقشة كيفية الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في .

كذلك زار العماد هيكل كلية ساندهيرست الملكية العسكرية، حيث التقى قائدها Maj Gen Nick Cowley، وجال في أقسامها، واطّلع على العملية التدريبية فيها.

بعدها زار عددًا من الوحدات العسكرية الخاصة التي تتعاون مع الجيش.

في سياق الزيارة، أقامت السفيرة في فرح بري حفل استقبال على شرف العماد هيكل في السفارة للجالية اللبنانية.