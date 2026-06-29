قبل توقيع الاتفاق وبعده.. عون لم يضع بري في مسار واشنطن! (النهار)

قال لصحيفة النهار، أنه "لن يقبل إلا كل الخير للبلد الذي يستحق ترجمة ثقة حقيقية من رجاله للعمل على وحدة اللبنانيبن، "ولا خيار أمامنا إلا الصمود وعدم ذلّ الجنوب"، ووصف قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأنه عاقل".



توقف بري عند البنود الـ14 في اتفاق الاطار مع اسرائيل الذي حمل الرقم نفسه في مذكرة التفاهم بين وإيران، معتبراً ان ما حصل في الجولة في واشنطن كان التركيز على نسف البند الأول في وثيقة مسار إسلام أباد وما حملته في سويسرا حيال جنوب . وإن الهدف في تحليله كان العمل على إبعاد عامل وتأثيرها في المنطقة ومنع الاستفادة منها. ولا عند بري في معرض تعليقه على الاتفاق من القول أن "اتفاق 17 أيار أفضل منه".



واعتبر بري أن بنود الاتفاق لن تطبق بسهولة بحيث يعطي مساحةً أكبر من التحرك ولا يدفعها بسهولة الى الانسحاب من المساحات المحتلة وخصوصاًٍ في البلدات الحدودية الممنوع على أهلها العودة اليها ولا اعادة إعمارها. وما لا يتقبله أيضاً هو عدم عودة الجنوبيين الى بلداتهم ولاسيما منها الحدودية تطبيقاً لما يناسب نتنياهو.



ووفق الصحيفة، فإن لم يضع الرئيس بري قبل توقيع الاتفاق ولا بعده في مسار ما حصل في واشنطن، علماً أنهما يحرصان على علاقة بينهما ليس من موقعيهما الدستوريين فحسب بل من زاوية تطبيق المصلحة الوطنية للبلد.



ويرد سؤال أمام زواره عن مقاربته للاتفاق مع اسرائيل، أن "الجميع يعرفون مواقفي ولا أحد يقيدني ولا يضع لي حدوداً".