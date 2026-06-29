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محليات

زيادة التقديمات الصحية لمرضى القلب والسرطان.. إليكم التفاصيل

2026-06-29 | 07:24
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زيادة التقديمات الصحية لمرضى القلب والسرطان.. إليكم التفاصيل
زيادة التقديمات الصحية لمرضى القلب والسرطان.. إليكم التفاصيل

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان: "لأن أمراض القلب والسرطان تضع المضمونين أمام تحدٍّ صحيّ وماليّ يفوقان طاقتهم في أغلب الأحيان، تعمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تطوير تغطيتها بما يواكب كلفة العلاج الفعليّة وحساسية هذه الحالات.


واستكمالًا لمسار التعديلات التي أُعلن عنها بتاريخ 18/6/2026، والتي شكّلت محطّة نوعيّة في زيادة التقديمات الصحية، من خلال اعتماد جدول أعمال طبيّة جديد، وتوسيع تغطية أعمال العلاج الشعاعي، وإدراج تغطيات طبيّة متطورة وجديدة، من بينها زراعة قوقعة الأذن وغسيل الكلى البريتوني، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 29/6/2026، حملت الرقم 838 قضى بموجبها تعديل آلية تغطية الروسّورات، بحيث أصبح الضمان يغطّي أكثر من رسّور واحد في الشريان نفسه. 

كذلك، تمّ تعديل التعرفة السابقة التي كانت تعتمد سعر موحّد للرسّور، لتشمل كافّة أنواع الرسّورات المدرجة على جدول المستلزمات الطبيّة المعتمد في الصندوق.

أمّا بالنسبة لعلاج مرضى السرطان، فقد أصدر د. كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 29/6/2026، حملت الرقم 839، قضى بموجبها دمج رموز العلاج الكيميائي بالرمز 96409 والذي يمكن أن يُعطى لحدّ 4 مرّات في الشهر. وتمّ رفع قيمة البدل المقطوع اليومي ليصبح 15 مليون و200 ألف ل.ل.، تقسّم على الشكل الآتي:

-حصّة الطبيب: 7 مليون و200 ألف ل.ل.

-حصّة المستشفى: 8 مليون ل.ل.

•وفي حال مكوث المريض أكثر من يوم لحدّ الأربعة أيّام، تزيد حصّة الطبيب مليون و800 ألف و5 مليون للمستشفى، عن كل يوم إضافي، أي تتراوح بذلك، تغطية الضمان: 

- الطبيب: بين 9 مليون و12 مليون و600 ألف ل.ل.

- للمستشفى: بين 13 و23 مليون ل.ل. 

ومن جهة أخرى، وفي إطار العمل على تسريع وتيرة الدفع للمضمونين في المكاتب المحليّة والإقليمية، أصدر المدير العام 3 قرارات بتاريخ 22/6/2026 و 23/6/2026، حملت الأرقام 336 و337 و343، قضى بموجبها صرف سلف مالية لكلّ من مكتب الغازية وحاصبيا وصيدا بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار و500 مليون للمضمونين الاختياريين، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين وتأمين حسن انتظام العمل في مكاتب الصندوق. 

وتندرج هذه الإجراءات ضمن النهج الذي يعتمده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطوير خدماته الصحية والإدارية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يواكب الحاجات العلاجية المتزايدة للمضمونين ويؤمّن لهم تغطية أكثر فعالية واستجابة".
 
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