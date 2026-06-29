من الكويت.. الحجار يؤكد تمسك لبنان بعمقه العربي

التقى والبلديات الحجار، في إطار زيارته الرسمية للكويت، ولي عهد دولة الكويت الشيخ خالد الحمد الصباح، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع والكويت بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد الوزير الحجار تمسك بعمق انتمائه وحرصه على تعزيز علاقاته مع اشقائه العرب، مثمنا ما يبديه المسؤولون الكويتيون من اهتمام ودعم للبنان وشعبه.



ورافق الوزير الحجار في اللقاء كل من لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، وسفير لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري.



كما التقى الوزير الحجار الكويتي الشيخ عبدالله الأحمد الصباح، ناقلا إليه تحيات رئيس نواف سلام وتقديره لما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة للبنان.



بدوره، حمّل الشيخ الصباح الوزير الحجار تحياته للرئيس سلام وتمنياته للبنان دوام التقدم والازدهار.



وشدد الوزير الحجار على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين الحكومتين والكويتية، وتفعيل قنوات التنسيق والتواصل في مختلف المجالات، لا سيما في الشؤون الأمنية.