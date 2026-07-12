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محليات

وزيرة خارجية بريطانيا: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عزز علاقات الصداقة القطرية البريطانية وأتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر وشعبها

2026-07-12 | 11:54
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وزيرة خارجية بريطانيا: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عزز علاقات الصداقة القطرية البريطانية وأتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر وشعبها
وزيرة خارجية بريطانيا: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عزز علاقات الصداقة القطرية البريطانية وأتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر وشعبها
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وزيرة خارجية بريطانيا: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عزز علاقات الصداقة القطرية البريطانية وأتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر وشعبها

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