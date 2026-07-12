وزارة الصحة: 4322 شهيدا و 12219 جريحا منذ بدء العدوان في 2 اذار

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ملك البحرين: نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وشعب قطر بوفاة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني
ملك البحرين: نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وشعب قطر بوفاة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني
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بيروت تتحضر.. وأجواء ايجابية؟ (النهار)
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مصادر سياسية للجديد: لبنان الرسمي تبلغ موعد مفاوضات روما من دون أي معطيات عن القرى أو البلدات المرشحة كمناطق تجريبية والأجواء إيجابية بحذر وليست تشاؤمية
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