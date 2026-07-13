بيوت جاهزة للقرى الجنوبية المدمّرة! (أسرار اللواء)

عقدت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين مساء امس، اجتماعًا عبر تطبيق "Google Meet"، أعلنت في ختامه "مقاطعة الامتحانات الرسمية، الثانوية العامة والمهنية،" معتبرة أن هذه الخطوة أصبحت "ضرورة قصوى وواجبًا وطنيًا ونقابيًا"، وذلك بعد أن سدّت السلطة كل منافذ الحوار بقراراتها الارتجالية".



واعتبرت في بيان"إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد معدل نجاح مشبوه (9.5/20) هو قرار جائر يفتقد لأدنى معايير العدالة التربوية، ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ليرمي بأكثر من 6000 طالب في آتون المجهول والتمييز الطبقي والتربوي".



كما اعتبرت أن "إصرار وزارة التربية على إجراء الامتحانات في ظل الأوضاع الأمنية والنفسية الراهنة يدفعها إلى التصعيد"، لافتة إلى أن "اعتماد معدل النجاح نفسه في مختلف الصفوف باستثناء الصف التاسع يثير علامات استفهام بشأن العدالة في تطبيق المعايير".