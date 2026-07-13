الحجار يعزّي بوفاة الأمير الوالد: وقف إلى جانب لبنان في أصعب المحطات

قدّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في مقر سفارة دولة قطر في بيروت.



ودوّن الوزير الحجار في سجل التعزية:

“رحم الله صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي سيبقى ذكره حاضرا بما عُرف عنه من محبة للبنان وحرص على دعمه والوقوف إلى جانبه في المحطات الصعبة.

خالص العزاء لدولة قطر الشقيقة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وشعب قطر الصبر والسلوان".



