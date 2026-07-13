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محليات

"أمير داعشي".. بقبضة قوى الأمن!

2026-07-13 | 07:44
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&quot;أمير داعشي&quot;.. بقبضة قوى الأمن!
"أمير داعشي".. بقبضة قوى الأمن!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار عمليات الأمن الاستباقي التي تنفّذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية وتوقيفهم، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت الشعبة بتاريخ 30-6-2026 من توقيف المدعو:

هـ. ر. (مواليد عام 1994، سوري).

وتبيّن، بنتيجة التحقيقات، أنه يشغل حاليا منصب الأمير الأمني العام لما يُسمّى بـ"ولاية الجنوب" و"ولاية الوسط" في سوريا التابعتَين لتنظيم داعش الإرهابي.

كما أظهرت التحقيقات الأولية أنه تدرّج في عدد من المناصب القيادية ضمن التنظيم، إلى أن تولّى منصب الأمير الأمني العام للولايتين المذكورتين، وكان يتولى إدارة الأنشطة والعمليات الأمنية للتنظيم فيهما، بالتنسيق مع المسؤولين والأمراء في باقي الولايات التابعة لتنظيم داعش في سوريا.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
 
 
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