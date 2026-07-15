أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

ضو: لإبطال أحكام المحكمة العسكرية بحق المدنيين.. إليكم موقفه من العفو العام

2026-07-15 | 07:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ضو: لإبطال أحكام المحكمة العسكرية بحق المدنيين.. إليكم موقفه من العفو العام
ضو: لإبطال أحكام المحكمة العسكرية بحق المدنيين.. إليكم موقفه من العفو العام

كتب النائب مارك ضو، عبر حسابه على "إكس":

سأصوّت ضد قانون العفو العام، ليس لأنني أرفض إعطاء فرصة جديدة لمن يستحق، بل لأن هذا القانون، بصيغته المطروحة، يحوّل العفو إلى بديل عن الإصلاح الحقيقي وعن العدالة التي ينتظرها اللبنانيون.

المشكلة ليست في السجون وحدها، ولا في بطء المحاكمات، بل في فشل الدولة على مدى سنوات في بناء قضاء مستقل وفعّال، وفي تحديث التشريعات، وتحسين أوضاع السجون، وإنهاء التدخلات السياسية التي عطّلت العدالة. لا يجوز أن يكون الحل بمحو المسؤوليات بدلاً من معالجة أسبابها.

هناك ضحايا لهم حق بالحقيقة، وبالمحاسبة، وبأن يأخذ القانون مجراه. والدولة لا تستطيع أن تطلب منهم أن يطووا الصفحة فيما هي لم تُصلح شيئاً من النظام الذي أوصلنا إلى هنا.

في المقابل، هناك استثناء أساسي أؤيده، وهو إبطال الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بحق المدنيين في قضايا دافعها سياسية تحت تهم إرهاب وغيره مثل أحكام خلدة. فهذه المحكمة، في كثير من مراحل عملها، لم تكن تحقق العدالة، بل استُخدمت كأداة قمع استهدفت فئات من اللبنانيين دون غيرهم، وأصدرت أحكاماً مجحفة تركت آثاراً عميقة على حياة آلاف الأشخاص. المطلوب ليس العفو عن تلك الأحكام، بل الاعتراف بأنها كانت ظلماً، وإلغاؤها، وفتح باب محاسبة كل من أساء استخدام القضاء لإصدار أحكام تخالف العدالة وحقوق الإنسان.

أما أن يتحول العفو العام إلى وسيلة لمعالجة الاكتظاظ في السجون، أو للتغطية على فشل الدولة في إدارة القضاء، فهو رسالة خاطئة تشجع على الإفلات من العقاب، وتضعف ثقة اللبنانيين بدولتهم.

لبنان يحتاج إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة، لا إلى قانون يطوي الملفات من دون محاسبة. فالعدالة لا تُبنى بالعفو السياسي، بل بقضاء مستقل، ومحاكمات سريعة وعادلة، ومحاسبة حقيقية، وإنصاف للمظلومين. ولهذا السبب، سأصوّت ضد هذا القانون.
مقالات ذات صلة
ضو: لإبطال أحكام المحكمة العسكرية بحق المدنيين.. إليكم موقفه من العفو العام

محليات

مارك ضو

مجلس النواب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالأسماء: إليكم "المناطق التجريبية" جنوب لبنان (فيديو)
بشأن الامتحانات الرسمية.. هذا ما أقرّه مجلس النواب!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
باسم بري.. وفد نيابي في الدوحة برئاسة بوصعب
10:45
موجز الأخبار من قناة الجديد
10:28
مراسلة الجديد من روما: السفير سيمون كرم سيرأس الاجتماعات المقبلة ولو كانت بطابع عسكري- أمني
10:13
السفارة الأميركية في بيروت: اختُتمت محادثات روما بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية
10:08
السفارة الأميركية في بيروت: اسننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان
10:07
بعد روما.. اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل؟
10:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026