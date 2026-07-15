إلى سالكي طريق الكولا.. تجنبوا!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال إعادة تزفيت في محلة الكولا، الممتد من باتجاه المزرعة، وذلك اعتبارًا من الساعة 19:00 من تاريخ 16-7-2026 ولغاية 20-7-2026.



ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المكان طيلة فترة الأشغال، وتحويله على الشكل الآتي:



السير القادم من الكولا باتجاه تقاطع – كورنيش المزرعة.



السير القادم من الكولا باتجاه وطى المصيطبة – محلة الزهيري.



لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر ، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور.