إلى سالكي طريق الكولا.. تجنبوا!

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال إعادة تزفيت في محلة الكولا، على الطريق
الممتد من جامع حمزة
باتجاه كورنيش
المزرعة، وذلك اعتبارًا من الساعة 19:00 من تاريخ 16-7-2026 ولغاية صباح
20-7-2026.
ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المكان طيلة فترة الأشغال، وتحويله على الشكل الآتي:
السير القادم من الكولا باتجاه تقاطع الرفاعي
– كورنيش المزرعة.
السير القادم من الكولا باتجاه وطى المصيطبة – محلة الزهيري.
لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم
، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي
، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور.