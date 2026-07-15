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محليات

بلدية جنوبية ترفض "بياناً متداول" وتؤكد احتضانها للجيش اللبناني

2026-07-15 | 11:14
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بلدية جنوبية ترفض &quot;بياناً متداول&quot; وتؤكد احتضانها للجيش اللبناني
بلدية جنوبية ترفض "بياناً متداول" وتؤكد احتضانها للجيش اللبناني

أوضحت بلدية فرون في بيان، أن "البيان المتداول والمنسوب الى أهالي بلدات الغندورية وفرون وصريفا، لا يمثل أهالي البلدة ولا يعبر عن موقفهم ولم يصدر عن أي من المرجعيات الرسمية أو الاهلية في البلدة".

وأكدت البلدية أن "أهالي فرون يعبرون عن مواقفهم عبر مؤسساتهم الشرعية وفي مقدمها البلدية والمراجع المحلية المعنية، وأن أي بيان يصدر باسم البلدة من خارج هذه المرجعيات لا يلزم أهاليها ولا يعكس رأيهم".

وجددت تأكيدها على "احتضان الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة"، مثمنة "دوره في حماية الوطن وأبنائه"، مؤكدة انه "لم تسجل في بلدة فرون اي إجراءات سلبية او ملاحقات بحق أي من شباب البلدة، ولم نعهد من الجيش اللبناني إلا القيام بواجبه الوطني في حفظ الامن والاستقرار".

كما جددت البلدية رفضها واهالي البلدة بشكل تام، "ما يسمى بالمناطق التجريبية لما يمثله هذا الطرح من خدمة للعدو عبر اطالة وجوده في الاراضي اللبنانية وإحداث شرخ بين الجيش الوطني وشعبه"، مؤكدة وقوفها "خلف مواقف الثنائي الوطني وكل الشرفاء في هذا الوطن، والتمسك بكل ما يجمع اللبنانيين حول القضايا الوطنية المصيرية وفي مقدمها تحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية والحفاظ على الوحدة الوطنية".

وفي وقت سابق الأربعاء، جرى تداول بيان منسوب الى أهالي بلدات الغندورية، فرون، وصريفا، جاء فيه: "إننا كأهالي وعائلات بلدات الغندورية، فرون، وصريفا، يهمنا توضيح ومتابعة التطورات الأخيرة في قُرانا وفق الثوابت التالية:
- الترحيب بالجيش اللبناني: نؤكد أن الحضور الواسع والمكثف للجيش اللبناني الذي شهدته قُرانا يوم أمس هو أمر طبيعي وبديهي، وهو محط ترحيب واحترام كاملين من قِبلنا كأبناء لهذه الأرض.
- رفض الملاحقات والتوقيفات: في المقابل، نُعرب عن قلقنا البالغ إزاء الإجراءات الأخيرة المتمثلة في ملاحقة وتوقيف عدد من شبان بلداتنا، وهو مسار يتنافى مع الدور الطبيعي المأمول من المؤسسة العسكرية في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.
- الحرص على السلم الأهلي: تفاديًا لأي احتكاك أو صدام غير مرغوب فيه بين الأهالي والجيش لبناني، ندعو قيادة الجيش اللبناني إلى وقفة مسؤولة تضمن التزام المؤسسة بدورها الأساسي في حماية القرى وأهليها، والكف عن ملاحقة أبنائها.
- التمسك بخيار المقاومة والكرامة: نؤكد للقاصي والداني أننا كأهالي هذه القرى لن نفرط أبدًا في واجب الدفاع عن المقاومة وحماية شبابها، متمسكين بكرامتنا، ووحدتنا، وصيغة العيش المشترك.
وختم البيان: إن إيماننا العميق بدور الجيش اللبناني الوطني يدفعنا اليوم إلى المطالبة بوقف هذه الملاحقات فورًا، تفويتًا لأي فتنة، وحفاظاً على اللحمة الوطنية وصوناً للأمن والاستقرار في قُرانا".
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