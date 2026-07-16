أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

تفتيش المنازل جنوباً.. هل عادت العقدة؟ (المدن)

2026-07-15 | 23:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفتيش المنازل جنوباً.. هل عادت العقدة؟ (المدن)
تفتيش المنازل جنوباً.. هل عادت العقدة؟ (المدن)

جاء في صحيفة المدن:

لطالما شكلت آلية التحقق من معالجة السلاح في الجنوب جوهر النقاشات من الناقورة إلى واشنطن فروما ففي ظل عمل لجنة الميكانيزم برز يومها المطلب الأميركي الإسرائيلي بضرورة تفتيش البيوت، لكن رد الجيش اللبناني كان وقتها واضحاً، وهو أنه لا يحق له دخول الممتلكات الخاصة إلا بموجب قرار قضائي أو تكليف حكومي. فالجيش في النهاية ينفذ قرارات السلطة التنفيذية التي يخضع لها، وهو لن يعرض عسكرييه لمواجهة مع أصحاب المنازل والأهالي من دون أي غطاء سياسية او قانوني

 

مع انتهاء عمل الميكانيزم وتشكيل لجنة جديدة للتنسيق العسكري تحت إدارة السنتكوم عاد موضوع التحقق إلى الواجهة، وبرزت معه من جديد مسألة تفتيش المنازل، لا سيما أن المناطق التجريبية ستشمل بلدات سكنية ومأهولة

في معلومات المدن أن آلية التحقق لم توضع ولم تُحدّد للجهة الثالثة التي ستقوم بها، لكن وإلى حين الاتفاق على كل هذه التفاصيل سيتم تنسيق التحقق مع اللجنة الجديدة MTC FOR L العاملة تحت إشراف السنتكوم. أما في ما خص تفتيش المنازل الذي أعيد طرحه في اجتماع روما، فقد كان موقف الجيش ثابتاً وواضحاً بردّه على بعض الاستفسارات الاسرائيلية، وهو أنه لا يدخل الممتلكات الخاصة من دون غطاء قانوني.

 

وعليه، فان الموقف السياسي الذي تبنّاه لبنان كان واضحاً في هذا المجال، وهو أن الغطاء القانوني اللازم سيُمنح للجيش اللبناني للقيام بكل مهامه وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، حتى لو تطلب ذلك تفتيش المنازل

 

وإلى حين اتضاح الصورة النهائية للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية، العين على آب المقبل حيث من المفترض أن يتبلور شكل لجان العمل المشتركة واختصاص كل منها، وستكون أبرز الملفات الخلافية تثبيت الحدود وفقاً لاتفاقية الهدنة

مقالات ذات صلة
تفتيش المنازل جنوباً.. هل عادت العقدة؟ (المدن)

محليات

الجنوب

اسرائيل

حزب الله

سلاح الحزب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش إلى المناطق التجريبية.. وساعة الصفر غداً (اللواء)
اختبار لـ"الحزب"... هل يتراجع من جنوب الليطاني؟ (الشرق الأوسط )

اقرأ ايضا في محليات

قرار حاسم من السياحة.. ممنوع دخول من هم دون الـ18!
Play
04:17

قرار حاسم من السياحة.. ممنوع دخول من هم دون الـ18!

أصدرت وزارة السياحة تعميمًا رقمه 7 إلى المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٣ جاء فيه:

04:17

قرار حاسم من السياحة.. ممنوع دخول من هم دون الـ18!

أصدرت وزارة السياحة تعميمًا رقمه 7 إلى المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٣ جاء فيه:

اشتباك خلال عملية دهم.. الجيش يكشف تفاصيل العملية الأمنية في المتن
Play
03:43

اشتباك خلال عملية دهم.. الجيش يكشف تفاصيل العملية الأمنية في المتن

صدر عن قيادة الجيش اللبنانيّ البيان الآتي:

03:43

اشتباك خلال عملية دهم.. الجيش يكشف تفاصيل العملية الأمنية في المتن

صدر عن قيادة الجيش اللبنانيّ البيان الآتي:

اشتباك خلال عملية دهم.. الجيش يكشف تفاصيل العملية الأمنية في المتن
03:38

اشتباك خلال عملية دهم.. الجيش يكشف تفاصيل العملية الأمنية في المتن

صدر عن قيادة الجيش اللبنانيّ البيان الآتي:

03:38

اشتباك خلال عملية دهم.. الجيش يكشف تفاصيل العملية الأمنية في المتن

صدر عن قيادة الجيش اللبنانيّ البيان الآتي:

يحدث الآن

اخترنا لك
قرار حاسم من السياحة.. ممنوع دخول من هم دون الـ18!
04:17
اشتباك خلال عملية دهم.. الجيش يكشف تفاصيل العملية الأمنية في المتن
03:43
اشتباك خلال عملية دهم.. الجيش يكشف تفاصيل العملية الأمنية في المتن
03:38
قوة دفاع البحرين: اعترضنا عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم
03:24
تنبيه عاجل: احذروا رسائل الاحتيال
03:20
الجيش اللبناني: إصابة ضابط وعسكري خلال عملية دهم في مرجبا- المتن
02:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026