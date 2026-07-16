عماد الحوت : سنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في ملف العفو العام

كتب النائب الدكتور عبر حسابه على منصة "اكس":

متابعةً لملف العفو العام، وتحضيراً لجلسة بعد ظهر ، عقدنا، نحن النواب الموقّعين على اقتراح القانون: ، ، بلال الحشيمي، ووليد البعريني، سلسلةً من الاجتماعات والاتصالات مع مختلف الكتل النيابية، ومع دولة ، سعياً إلى بلورة صيغ متوازنة تحول دون أي انعكاسات سلبية لقانون إلغاء عقوبة الإعدام على ، وتستجيب في الوقت نفسه لعدد من التعديلات المطلوبة بما يعزز تحقيق العدالة ورفع المظلومية. وقد أفضت هذه المشاورات إلى صيغ واضحة ومحددة في كلا القانونين، نأمل أن تلقى طريقها إلى الإقرار خلال مناقشات الهيئة العامة والتصويت عليها، مع التأكيد أن الكلمة الفصل تبقى لما ستنتهي إليه الجلسة. وسنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات ، أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في هذا الملف الذي طال انتظاره".