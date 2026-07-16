أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

عماد الحوت : سنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في ملف العفو العام

2026-07-16 | 09:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عماد الحوت : سنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في ملف العفو العام
عماد الحوت : سنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في ملف العفو العام

كتب النائب الدكتور عماد الحوت عبر حسابه على منصة "اكس":

متابعةً لملف العفو العام، وتحضيراً لجلسة الهيئة العامة بعد ظهر اليوم، عقدنا، نحن النواب الموقّعين على اقتراح القانون: عماد الحوت، نبيل بدر، بلال الحشيمي، ووليد البعريني، سلسلةً من الاجتماعات والاتصالات مع مختلف الكتل النيابية، ومع دولة نائب رئيس مجلس النواب، سعياً إلى بلورة صيغ متوازنة تحول دون أي انعكاسات سلبية لقانون إلغاء عقوبة الإعدام على قانون العفو العام، وتستجيب في الوقت نفسه لعدد من التعديلات المطلوبة بما يعزز تحقيق العدالة ورفع المظلومية. وقد أفضت هذه المشاورات إلى صيغ واضحة ومحددة في كلا القانونين، نأمل أن تلقى طريقها إلى الإقرار خلال مناقشات الهيئة العامة والتصويت عليها، مع التأكيد أن الكلمة الفصل تبقى لما ستنتهي إليه الجلسة. وسنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة، أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في هذا الملف الذي طال انتظاره".
 
 

مقالات ذات صلة
عماد الحوت : سنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في ملف العفو العام

محليات

عماد الحوت

عماد الحوت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله "محرج" وجمهوره يسأل؟ (النهار)
⚽انتهاء الشوط الأول من مباراة الارجنتين وإنجلترا بالتعادل 0 - 0

اقرأ ايضا في محليات

النشرة الجوية 16-07-2026
Play
13:48
Play

النشرة الجوية 16-07-2026

النشرة الجوية 16-07-2026

13:48

النشرة الجوية 16-07-2026

النشرة الجوية 16-07-2026

بالفيديو - البعريني غاضبًا بعد فقدان النصاب
13:36

بالفيديو - البعريني غاضبًا بعد فقدان النصاب

انفعال النائب #وليد_البعريني عقب تطيير جلسة مجلس النواب وفقدان نصابها

13:36

بالفيديو - البعريني غاضبًا بعد فقدان النصاب

انفعال النائب #وليد_البعريني عقب تطيير جلسة مجلس النواب وفقدان نصابها

يحدث الآن

اخترنا لك
النشرة الجوية 16-07-2026
13:48
جلسة مجلس النواب تُرفع بعد فقدان النصاب... التفاصيل مع مراسل الجديد
13:40
بالفيديو - البعريني غاضبًا بعد فقدان النصاب
13:36
مصادر عسكرية للجديد: اجتماع الجمعة يبحث آلية تنفيذ مخرجات روما ضمن اتفاق الإطار من دون حسم أسماء المناطق النموذجية
13:20
مراسل الجديد: انسحاب نواب الجمهورية القوية من الجلسة النيابية ورفع الجلسة مع فقدان النصاب
13:16
مراسل الجديد: مجلس النواب يبدأ مناقشة البند الـ40 من جدول الأعمال المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام
12:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026