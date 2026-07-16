موجز الأخبار من قناة الجديد (بث مباشر)

البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها

البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها