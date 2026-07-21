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محليات

الرئيس سلام أجرى اتصالاً بنظيره البحريني مديناً الاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة

2026-07-21 | 08:26
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الرئيس سلام أجرى اتصالاً بنظيره البحريني مديناً الاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة
الرئيس سلام أجرى اتصالاً بنظيره البحريني مديناً الاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة
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الرئيس سلام أجرى اتصالاً بنظيره البحريني مديناً الاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة

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