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عون: الجيش اللبناني هو العمود الفقري للإستقرار في البلاد
ترامب: الشرع قد يأتي ليقوم بأمر ما ضد "حزب الله" وهو سبق ان قاتل الحزب لفترة من الزمن
ترامب: الشرع قد يأتي ليقوم بأمر ما ضد "حزب الله" وهو سبق ان قاتل الحزب لفترة من الزمن
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الرئيس سلام أجرى اتصالاً بنظيره البحريني مديناً الاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة
2026-07-21 | 08:26
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الرئيس سلام أجرى اتصالاً بنظيره البحريني مديناً الاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة
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