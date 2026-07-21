بعد المزاعم الإسرائيلية.. بيان للجيش اللبناني

تؤكد أنّ الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمَين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية.

وتوضح القيادة أنّ اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود عناصر داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرّض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.

على جيش معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضًا عن القيام بالاعتداءات.