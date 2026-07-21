بعد المزاعم الإسرائيلية.. بيان للجيش اللبناني

أفاد مراسل الجديد بأن القوات الإسرائيلية أفرجت، مساء اليوم، عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحًا في خراج بلدة شبعا، بعد ساعات على اقتيادهم إلى جهة مجهولة ، وهم: محمد حسن موسى هاشم، ربيع زهرة، وخضر نبعة
المشهد السياسي اليوم يختصره عنوان واحد يطل من المكتب البيضاوي في البيت الابيض حيث اللقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب و الرئيس اللبناني جوزاف عون، والذي يشكل الزيارة الاولى لرئيس لبناني الى واشنطن منذ سبعة عشر عاماً.
شارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير العمل محمد حيدر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، إلى جانب عدد من النواب والمسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والعمالية والمنظمات الدولية.