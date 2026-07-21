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محليات

بعد المزاعم الإسرائيلية.. بيان للجيش اللبناني

2026-07-21 | 14:10
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بعد المزاعم الإسرائيلية.. بيان للجيش اللبناني
بعد المزاعم الإسرائيلية.. بيان للجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:

تؤكد قيادة الجيش أنّ الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمَين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية.
وتوضح القيادة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرّض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.
على جيش الاحتلال الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضًا عن القيام بالاعتداءات.
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