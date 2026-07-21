الرئيس سلام: كل الشكر للرئيس ترامب بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت وأؤكد جهوزية الحكومة لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى أن الآمال معقودة على الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لإخراج لبنان من الأزمة التي يمر بها ومن الحرب التي فرضت عليه.



وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس عون إلى واشنطن انطلاقة إيجابية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وهو المطلب الأساسي الذي حمله الرئيس عون معه، وقال الوزير الحجار في حديث لـ"تلفزيون لبنان" ان الأجواء الإيجابية التي رافقت اللقاءات والمواقف في واشنطن، لا سيما الإشادة التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الجمهورية جوزاف عون وما عبّر عنه من انحياز للبنان تبعث على التفاؤل بإمكان توفير الدعم اللازم لوضع لبنان على سكة الخروج من أزمته ومن الحرب التي عانى منها الشعب اللبناني.