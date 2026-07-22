عون: يمكن نزع سلاح الحزب إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً أي إزالة الاحتلال وتولّي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها

سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا

سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا

سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا

سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات

سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات

سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات

رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا