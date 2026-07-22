سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا

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روبيو: السلطات السورية لا تحب حزب الله وشجعناها على التركيز على الأزمات الداخلية
روبيو: السلطات السورية لا تحب حزب الله وشجعناها على التركيز على الأزمات الداخلية
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روبيو: حزب الله هو عدو للحكومة السورية
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سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات
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