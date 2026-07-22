سلام من زوطر: الانسحاب الإسرائيلي هدفنا ورسالة لأهل الجنوب!

وقال سلام، خلال زيارة مفاجئة لزوطر الغربيّة التي بدأ الجيش الاسرائيلي ينسحب منها: "لقد أكّدنا منذ البداية أن هدفنا هو الانسحاب الكامل من جميع أراضينا. وما نشهده ليس سوى بداية، لكننا مصمّمون وثابتون، وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي . وهذه هي رسالتي الأولى".

أضاف: "أما رسالتي الثانية، فهي إلى أهلنا في الجنوب. نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم. فالجيش اللبناني والقوى الأمنية موجودون لحماية أهلنا العائدين، وبالتوازي مع استكمال انتشار الجيش، سنواصل فتح الطرقات، وإزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح لأهلنا العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم وقراهم".

وشدّد على "أنّنا بدأنا لإعادة جميع الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء واتصالات، والعمل على تأمين المساكن الجاهزة وكل ما يلزم لتوفير مرحلة انتقالية".

وختم بالتأكيد أنّ "عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار، بل هي هدف تلتزم به الدولة. عودة أهلنا إلى أرضهم هي أصدق تعبير عن وحدة وسيادته".