حمدان: الفيصل هو ما يُنجز على الأرض لا ما يُباع من أوهام

اعتبر النائب فراس حمدان أن خيار الدولة القائم على العمل السياسي والدبلوماسي بدأ يحقق "نتائج ملموسة على الأرض"، مشيراً إلى أن هذا المسار أسهم حتى في استعادة قرى دبين، وبلاط، وزوطر ، وفرون، إضافة إلى إعادة فتح الطريق الدولية بين مرجعيون – حاصبيا والبقاع.