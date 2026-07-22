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محليات

الحجار يتابع الإجراءات الأمنية في مطار بيروت

2026-07-22 | 11:29
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الحجار يتابع الإجراءات الأمنية في مطار بيروت
الحجار يتابع الإجراءات الأمنية في مطار بيروت

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم في مكتبه، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله.
وجرى التداول في الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن والنظام والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وطلب الوزير الحجار من اللواء عبدالله الاستمرار باتخاذ أقصى تدابير الأمن والسير في سائر المناطق اللبنانية.

واطلع الوزير الحجار من رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري على سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
وخلال اللقاء، قدّم العميد كفوري عرضا مفصلا للتدابير الأمنية والتنظيمية المطبقة داخل المطار، لا سيما في ظل ازدياد أعداد الوافدين، وآليات تعزيز الرقابة والحفاظ على الأمن والسلامة بما يضمن انسيابية حركة المسافرين.
وجرى استعراض ما وصلت إليه التحضيرات المتعلقة بتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات.

كما استقبل الوزير الحجار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وشكره على جهوده خلال فترة عمله، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين لبنان وفرنسا في مختلف المجالات.
 
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