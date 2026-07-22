الحجار يتابع الإجراءات الأمنية في مطار بيروت

استقبل والبلديات الحجار، بعد ظهر في مكتبه، لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله.

وجرى التداول في الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن والنظام والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وطلب الوزير الحجار من اللواء عبدالله الاستمرار باتخاذ أقصى تدابير الأمن والسير في سائر المناطق .









واطلع الوزير الحجار من رئيس جهاز أمن العميد الركن فادي كفوري على سير العمل في مطار رفيق الدولي - .

وخلال اللقاء، قدّم العميد كفوري عرضا مفصلا للتدابير الأمنية والتنظيمية المطبقة داخل المطار، لا سيما في ظل ازدياد أعداد الوافدين، وآليات تعزيز الرقابة والحفاظ على الأمن والسلامة بما يضمن انسيابية حركة المسافرين.

وجرى استعراض ما وصلت إليه التحضيرات المتعلقة بتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات.



كما استقبل الوزير الحجار الفرنسي هيرفيه ماغرو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في ، وشكره على جهوده خلال فترة عمله، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين لبنان وفرنسا في مختلف المجالات.