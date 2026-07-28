املأوا خزاناتكم.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق!

"توقف ضخ المياه موقتًا إلى مناطق ساحل الممتدة من العقيبة حتى ذوق مكايل وذوق مصبح، وذلك بسبب أعمال صيانة على خط الجر المغذى من آبار ونبع المضيق".

يبدأ الانقطاع يوم الجمعة 31 الحالي ويستمر ليوم واحد، على أن تعود التغذية إلى طبيعتها صباح السبت 1 آب المقبل بعد انتهاء أعمال الصيانة.

واعتذرت "من المواطنين عن هذا الانقطاع الموقت"، داعيةً إلى "ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة".