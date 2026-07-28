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محليات

مرفأ بيروت يطلق خدمة الدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم

2026-07-28 | 08:19
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مرفأ بيروت يطلق خدمة الدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم
مرفأ بيروت يطلق خدمة الدفع الإلكتروني بدءاً من اليوم

في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات، أطلق مرفأ بيروت خدمة الدفعى الإلكتروني ابتداء من اليوم الثلاثاء. حيث وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، مديرها العام مروان النفّي، عقوداً مع عدد من شركات الدفع الإكتروني.



وتهدف هذه الخدمة إلى إتاحة تسديد الرسوم إلكترونياً عبر شبكة من المؤسسات المالية ومراكز الدفع الإلكتروني، بما يوفر خيارات أكثر مرونة للمتعاملين مع المرفأ، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز مستويات الكفاءة والأمان والشفافية في مختلف العمليات.

وأكد النفّي، أن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني يشكل محطة أساسية في مسيرة تحديث مرفأ بيروت والتحول نحو الخدمات الرقمية، ويعكس التزام الإدارة بتطوير بيئة العمل واعتماد حلول تكنولوجية متقدمة تواكب أحدث التطورات العالمية في إدارة المرافئ.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة أشمل لتحديث مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية والتشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع المرفأ، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وترسيخ مكانة مرفأ بيروت كمرفق حديث ومتطور يواكب متطلبات التجارة والنقل البحري.

وختم النفّي قائلاً: "إن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير المرافق العامة وتعزيز تنافسيتها. وستواصل إدارة واستثمار مرفأ بيروت تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحديث خدماتها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
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