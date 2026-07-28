هيكل من الشمال: نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية

كما تفقّد قيادة لواء المشاة الثاني في ثكنة حنا غسطين – عرمان، وقيادة لواء المشاة العاشر في كفرشخنا – زغرتا، واطّلع على المهمات التي تنفذها الوحدتان.
وخلال لقائه العسكريين، هنّأهم بمناسبة عيد الجيش، مؤكداً أن "حماية الحدود تشكّل ركيزة أساسية لحماية الأمن والاستقرار الداخلي في المرحلة الحالية". وقال: "أنتم تحمون لبنان
من خلال قيامكم بواجبكم الوطني على أكمل وجه، وتضحياتكم تُبقي الوطن
صامداً وموحداً، وتؤمن الظروف اللازمة لعمل مؤسساته ونهوضه من أزمته."
وشدّد هيكل على ضرورة الحفاظ على الجهوزية الدائمة عبر التدريب المستمر، مضيفاً: "بفضل جهودكم ينعم المواطنون بالأمن، ونتطلع إلى زوال الاحتلال
وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
لأداء واجبه الوطني. عطاؤنا يقابَل بمحبة اللبنانيين وثقتهم، رغم بعض الأصوات التي تحاول النيل من موقع المؤسسة العسكرية
."
وفي ختام جولته، قدّم قائد الجيش
التعازي باستشهاد الرقيب الأول إيلي الجبيلي في منيارة – عكار
، والمجند عمر خضر في الكواشرة – عكار، والرقيب بلال خالد
في الزاهرية – طرابلس
، مشيداً بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب حتى الشهادة في سبيل الوطن.