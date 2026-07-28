هيكل من الشمال: نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية

زار العماد رودولف هيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في شدرا – ، حيث اطّلع على الإجراءات المتخذة لمراقبة الحدود ضمن قطاع مسؤولية الفوج، في إطار جهود الجيش لحماية الحدود الشمالية والشرقية وضبطها.

كما تفقّد قيادة لواء المشاة الثاني في ثكنة حنا غسطين – عرمان، وقيادة لواء المشاة العاشر في كفرشخنا – زغرتا، واطّلع على المهمات التي تنفذها الوحدتان.



وخلال لقائه العسكريين، هنّأهم بمناسبة عيد الجيش، مؤكداً أن "حماية الحدود تشكّل ركيزة أساسية لحماية الأمن والاستقرار الداخلي في المرحلة الحالية". وقال: "أنتم تحمون من خلال قيامكم بواجبكم الوطني على أكمل وجه، وتضحياتكم تُبقي صامداً وموحداً، وتؤمن الظروف اللازمة لعمل مؤسساته ونهوضه من أزمته."



وشدّد هيكل على ضرورة الحفاظ على الجهوزية الدائمة عبر التدريب المستمر، مضيفاً: "بفضل جهودكم ينعم المواطنون بالأمن، ونتطلع إلى زوال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي لأداء واجبه الوطني. عطاؤنا يقابَل بمحبة اللبنانيين وثقتهم، رغم بعض الأصوات التي تحاول النيل من موقع ."



وفي ختام جولته، قدّم التعازي باستشهاد الرقيب الأول إيلي الجبيلي في منيارة – ، والمجند عمر خضر في الكواشرة – عكار، والرقيب بلال في الزاهرية – ، مشيداً بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب حتى الشهادة في سبيل الوطن.