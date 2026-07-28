داخل المناطق التجريبية.. هل اكتشف الجيش أنفاقاً للحزب؟ | شاهد التقرير

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية، متابعة واقع سوق المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوافرة، لا سيما مادة المازوت، بهدف ضمان انتظام التوزيع، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.في الجنوب، تابعت فرق مصلحة الاقتصاد عمليات توزيع المحروقات، ونفذت إجراءات رقابية شملت فتح محطات مقفلة تحتوي خزاناتها على مادتي البنزين والمازوت، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين في حالات الاحتكار أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي، وذلك في صور، والبص، وبرج رحال، وروم، وعنان، وجزين. كما تستمر متابعة شركات التوزيع للتأكد من وصول الكميات المستلمة إلى الأسواق وفق الأصول القانونية. كما شملت الجولات الرقابية محافظة النبطية، للتأكد من التزام الموزعين بالجداول المعتمدة، والتثبت من توزيع كامل الكميات المستلمة، ورصد أي تطورات مرتبطة بتوافر المادة وحركة الطلب في المناطق الآمنة.
صدر عن مؤسسة Dose productions لمالكها المخرج نضال بكاسيني البيان التالي:عقب تقديم المنتج المنفّذ والمخرج نضال بكاسيني شكوى أمام النيابة العامة المالية المحترمة في بيروت بحق تلفزيون LTV ممثّلاً برئيس مجلس إدارته السيدة نهلة النملي، تمت إحالتها أمام مكتب الجرائم المالية.بعد التوسع بالتحقيق على كافة الأصعدة أشارت النيابة العامة المالية بإلزام المدعى عليه تلفزيون LTV ممثّلاً برئيس مجلس إدارته السيدة نهلة النملي بدفع المستحقات المتوجبة عليها للمخرج نضال بكاسيني وللفريق الذي أنجز معه شبكتي برامج ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لصالح تلفزيون LTV، مما يضع حداً للشائعات والادعاءات المغلوطة التي عمد البعض للترويج لها مؤخراً.لقد آثر المخرج نضال بكاسيني طوال فترة النزاع التزام الصمت احتراماً لحرمة القضاء وسرية التحقيق، واثقاً بعدالة المنظومة القضائية والقانونية.
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