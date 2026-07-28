داخل المناطق التجريبية.. هل اكتشف الجيش أنفاقاً للحزب؟ | شاهد التقرير

تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية، متابعة واقع سوق المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوافرة، لا سيما مادة المازوت، بهدف ضمان انتظام التوزيع، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.



في الجنوب، تابعت فرق مصلحة الاقتصاد عمليات توزيع المحروقات، ونفذت إجراءات رقابية شملت فتح محطات مقفلة تحتوي خزاناتها على مادتي البنزين والمازوت، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين في حالات الاحتكار أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي، وذلك في صور، والبص، وبرج رحال، وروم، وعنان، وجزين. كما تستمر متابعة شركات التوزيع للتأكد من وصول الكميات المستلمة إلى الأسواق وفق الأصول القانونية.



كما شملت الجولات الرقابية محافظة النبطية، للتأكد من التزام الموزعين بالجداول المعتمدة، والتثبت من توزيع كامل الكميات المستلمة، ورصد أي تطورات مرتبطة بتوافر المادة وحركة الطلب في المناطق الآمنة.

